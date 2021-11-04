Хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация на 4 года за положительную допинг-пробу – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский нападающий клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован из-за положительного результата допинг-пробы. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным СМИ, у спортсмена взяли пробу на тестостерон в 2013 году в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи.

О произошедшем WADA уже уведомило РУСАДА. Отмечается, что НХЛ не принимает дисквалификации, наложенные WADA И РУСАДА.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Ничушкин не признает вину и готов судиться с WADA.

Ранее российская пловчиха Светлана Чимрова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, одержав победу на дистанции 200 метров баттерфляем. Россиянка пришла первой к финишу с результатом 2 минуты 4,97 секунды.

