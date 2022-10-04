Боец ММА Коробов получил повестку

Фото: vk.com/rkorobov1999

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Равиль Коробов получил повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации, сообщил его менеджер Александр Скаредин.

"Равиль Коробов уже находится в учебке. Не знаю, отправят ли его в зону боевых действий или же он будет резервистом, но пока ситуация такова", – рассказал он телеканалу "Матч ТВ".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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