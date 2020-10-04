Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

04 октября, 10:16

Коронавирус выявили у пяти хоккеистов минского "Динамо"

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пять представителей хоккейной команды "Динамо" из Минска заразились коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, тесты игроков показали положительный результат.

В клубе рассказали, что исследования проводились после полета в Ригу на матч с местным "Динамо".

"По возвращении в Минск всей команды ее представители прошли повторное тестирование силами КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию – они уже изолированы", – заявили в "Динамо".

На данный момент врачи команды отслеживают состояние всех игроков, членов тренерского штаба и административного персонала. Планируется дополнительное тестирование на коронавирус.

В сентябре сообщалось, что в составе рижского "Динамо" COVID-19 выявили у пяти игроков. При этом заболевание у них протекало без серьезных симптомов.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать