Коронавирус выявили у пяти хоккеистов минского "Динамо"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пять представителей хоккейной команды "Динамо" из Минска заразились коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, тесты игроков показали положительный результат.

В клубе рассказали, что исследования проводились после полета в Ригу на матч с местным "Динамо".

"По возвращении в Минск всей команды ее представители прошли повторное тестирование силами КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию – они уже изолированы", – заявили в "Динамо".

На данный момент врачи команды отслеживают состояние всех игроков, членов тренерского штаба и административного персонала. Планируется дополнительное тестирование на коронавирус.

В сентябре сообщалось, что в составе рижского "Динамо" COVID-19 выявили у пяти игроков. При этом заболевание у них протекало без серьезных симптомов.

