Коронавирус выявили у пяти хоккеистов минского "Динамо"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пять представителей хоккейной команды "Динамо" из Минска заразились коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, тесты игроков показали положительный результат.
В клубе рассказали, что исследования проводились после полета в Ригу на матч с местным "Динамо".
"По возвращении в Минск всей команды ее представители прошли повторное тестирование силами КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию – они уже изолированы", – заявили в "Динамо".
На данный момент врачи команды отслеживают состояние всех игроков, членов тренерского штаба и административного персонала. Планируется дополнительное тестирование на коронавирус.
В сентябре сообщалось, что в составе рижского "Динамо" COVID-19 выявили у пяти игроков. При этом заболевание у них протекало без серьезных симптомов.
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