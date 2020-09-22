"Локомотив" сообщил, что не сможет организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ

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В ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб "Локомотив" не сможет организовать участие команды. Причина в том, что внутри основного состава наблюдаются случаи заражения коронавирусом. Также невозможна заявка на матчи исключительно игроков молодежного состава. Об этом сообщается в релизе на сайте ярославского клуба.

"Из-за сложившихся обстоятельств ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, так так обеспечение здоровья игроков и тренеров является для нас первостепенной задачей. Также мы беспокоимся о здоровье команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр", – приводит заявление клуба РИА Новости.

Уточняется, что из-за постановления Роспотребнадзора клуб не может выставить смешанный состав. Замена на игроков молодежной команды клуба невозможна, так как это приведет к высокому травматизму.

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом" был перенесен из-за симптомов заболевания среди игроков российской команды. По этой же причине был перенесен матч ярославцев с "Сочи".