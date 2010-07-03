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04 октября, 22:28

Россияне Акименко и Иванюк завоевали серебро и бронзу на ЧМ по легкой атлетике

спорт

04 октября, 22:28

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россиянин Михаил Акименко завоевал серебряную награду чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Россиянин показал результат 2,35 метра.

Еще один российский спортсмен Илья Иванюк получил бронзу. Он показал результат 2,35 метра, но уступил Акименко по количеству попыток.

Золото завоевал Мутаз Эсса Баршим из Катара. Соревнования проходят в Дохе.

Ранее россиянка Анжелика Сидорова выиграла золото ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестом. Спортсменка показала результат 4,95 метров. Сидорова выступала под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено из-за допинг-скандалов.

23 сентября совет IAAF продлил отстранение ВФЛА, утверждая, что последняя не выполнила критерии, необходимые для восстановления статуса. 25 сентября это решение поддержал конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Как следствие, российские легкоатлеты не смогут выступать под флагом своей страны на чемпионате мира, который стартует в Дохе 27 сентября.

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