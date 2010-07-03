Россиянка Сидорова завоевала золото на ЧМ по легкой атлетике

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Анжелика Сидорова выиграла золото ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестом. Спортсменка показала результат 4,95 метров.

Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4,85).

"Я от всей души поздравляю Анжелику и ее тренера Светлану Абрамову с этим блестящим результатом. У них сложился отличный тандем, который, уверен, сможет отлично проявить себя в следующем олимпийском сезоне", – цитирует ТАСС слова главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского.

На чемпионате мира спортсменка выступала под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено из-за допинг-скандалов.

23 сентября совет IAAF продлил отстранение ВФЛА, утверждая, что последняя не выполнила критерии, необходимые для восстановления статуса. 25 сентября это решение поддержал конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Как следствие, российские легкоатлеты не смогут выступать под флагом своей страны на чемпионате мира, который стартует в Дохе 27 сентября.

