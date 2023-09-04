Российских пловцов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международная федерация плавания (World Aquatics) решила допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что 67% опрошенных организацией пловцов поддерживает допуск нейтральных спортсменов при соблюдении строгих критериев. В числе последних – отсутствие поддержки СВО на Украине, а также запрет на использование национальных флагов и гимнов.

Ранее стало известно о решении Международной федерации бадминтона допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований. При этом выступать они должны будут также в нейтральном статусе.

В конце марта МОК выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом им по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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