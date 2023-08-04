Российская фигуристка Самоделкина получила гражданство Казахстана

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Российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, сообщает пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев.

"Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Казахстана занимается министерство внутренних дел", – говорится в уведомлении.

В союзе добавили, что вопрос выступления Самоделкиной за национальную сборную Казахстана пока не обсуждался.

Отмечается, что Самоделкиной 16 лет, она тренировалась под руководством Светланы Соколовской.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин начнут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Дэвис является дочерью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Спортсменка имеет паспорт США. Смолкин – сын советского и российского актера Бориса Смолкина.

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