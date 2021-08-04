Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в Польшу

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Кристина Тимановская безопасно приземлилась в Варшаве. Хочу поблагодарить участвовавшие дипломатические и консульские службы за планирование и реализацию ее путешествия", – написал дипломат в Twitter.

Он также подчеркнул, что таким образом Польша в очередной раз продемонстрировала "свою солидарность и поддержку".

Между тем РИА Новости со ссылкой на фонд "Беларусь будущего" сообщает, что 5 августа в 15:00 мск спортсменка проведет в Польше пресс-конференцию, организатором которой выступает сам фонд.

4 августа, Тимановская вылетела из Токио. По некоторым данным, незадолго до посадки на рейс до Варшавы спортсменка пересела на рейс австрийской авиакомпании, следующий до Вены, однако эта информация не подтвердилась.

До этого "Белорусский фонд спортивной солидарности" сообщил, что легкоатлетку пытаются насильно вывести из Токио в Минск, лишая возможности участвовать в Олимпиаде. После Тимановская заявила, что намерена просить убежище в Европе, она получила польскую гуманитарную визу.

Причиной стал конфликт с руководством делегации Белоруссии на Олимпиаде в Токио. Бегунья раскритиковала в социальных сетях решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Спортсменку включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом.

