Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской

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Международный олимпийский комитет начал работу дисциплинарной комиссии по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Он уточнил, что будет проведено расследование действий двух членов делегации Белоруссии – Юрия Моисевича и Артура Шумака.

"Вчера мы решили начать формальное расследование. Сегодня получили письменный доклад от НОК Белоруссии, сейчас он изучается. МОК определил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься этим делом, предметом расследования будут два человека", – приводит слова Адамса РИА Новости.

В среду, 4 августа, Тимановская вылетела из Токио. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, незадолго до посадки на рейс до Варшавы спортсменка пересела на рейс австрийской авиакомпании, следующий до Вены.

До этого "Белорусский фонд спортивной солидарности" сообщил, что легкоатлетку пытаются насильно вывести из Токио в Минск, лишая возможности участвовать в Олимпиаде. После Тимановская заявила, что намерена просить убежище в Европе, она получила польскую гуманитарную визу.

Причиной стал конфликт с руководством делегации Белоруссии на Олимпиаде в Токио. Бегунья раскритиковала в социальных сетях решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Спортсменку включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом.