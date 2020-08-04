Глава ACA прокомментировал новый бой между Емельяненко и Исмаиловым

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Президент лиги Absolute Championship Akhmat Александр Яценко прокомментировал возможность проведения боя-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, сообщает RT.
"Пока не обсуждали это. Мы составили график, согласно которому каждые две недели у нас будет проходить по мероприятию. Поэтому сейчас все наши мысли о грядущих шоу", – заявил Яценко.
Он добавил, что бой между Емельяненко и Исмаиловым не будет уместен до весны 2021 года. Яценко считает, что до этого каждому необходимо поучаствовать в одной-двух схватках с другими бойцами. Тогда, по мнению президента ACA, появится повод для реванша.
24 июля состоялся бой между Емельяненко и Исмаиловым в рамках турнира ACA 107. По итогам схватки победил Исмаилов, нокаутировавший Александра в третьем раунде. У Емельяненко после боя был сломан нос.
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