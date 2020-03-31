Тренер бойцовского клуба "Ахмат" объяснил проблему Емельяненко с алкоголем

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Тренер спортивного бойцовского клуба "Ахмат" Мураж Бичуев назвал главную причину проблем Александра Емельяненко с алкоголем. Об этом сообщает RT.

"Думаю, его портит окружение. Когда пьяные люди ходят вокруг, знакомые предлагают 50 граммов – все начинается с этого", – заявил тренер.

По словам Бичуева, Емельяненко "не выражал желания" пить, когда тренировался на базе "Ахмата", поскольку его окружали спортсмены, ведущие правильный образ жизни.

В феврале 2020 года глава организации Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что Емельяненко полностью отказался от употребления алкоголя.

