Задержанную в Париже теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

Фото: instagram.com/yana_sizikova
Российская теннисистка Яна Сизикова, которую задержали в Париже по подозрению в спортивной коррупции, освобождена из-под стражи, расследование дела продолжается, заявили в парижской прокуратуре.
"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", – сказали во французском ведомстве, передает РИА Новости.
Также в прокуратуре подтвердили, что Сизикову подозревают в коррупции и мошенничестве.
В свою очередь, в посольстве России во Франции сообщили, что отслеживают данную ситуацию и находятся в постоянном контакте с французскими властями.
Ранее СМИ информировали, что спортсменку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше. По предварительным данным, теннисистка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.
В случае признания Сизиковой виновной в спортивной коррупции ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.
Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: