Задержанную в Париже теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

Фото: instagram.com/yana_sizikova

Российская теннисистка Яна Сизикова, которую задержали в Париже по подозрению в спортивной коррупции, освобождена из-под стражи, расследование дела продолжается, заявили в парижской прокуратуре.

"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", – сказали во французском ведомстве, передает РИА Новости.

Также в прокуратуре подтвердили, что Сизикову подозревают в коррупции и мошенничестве.

В свою очередь, в посольстве России во Франции сообщили, что отслеживают данную ситуацию и находятся в постоянном контакте с французскими властями.

Ранее СМИ информировали, что спортсменку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше. По предварительным данным, теннисистка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.

В случае признания Сизиковой виновной в спортивной коррупции ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.