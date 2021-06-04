Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Фото: EPA/TASS/TOMS KALNINS

Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.

В четвертьфинальной игре сборная Финляндии оказалась сильнее Чехии. Игра завершилась со счетом 1:0.

В параллельной игре сборная России уступила команде Канады. Таким образом, россияне завершили свое выступление на первенстве, а канадцы сыграют в полуфинале.

До этого победы в четвертьфиналах одержали сборные США и Германии.

Таким образом, в матчах 1/2 финала Канада встретится с США, а Финляндия – с командой Германии.

Полуфинальные игры пройдут в субботу, 5 июня. Первая встреча начнется в 14:15 по московскому времени, вторая – в 18:15.

На групповом этапе сборная России заняла первое место в группе A. Россияне набрали 17 очков в 7 встречах.