Определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Фото: EPA/TASS/TOMS KALNINS
Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.
В четвертьфинальной игре сборная Финляндии оказалась сильнее Чехии. Игра завершилась со счетом 1:0.
В параллельной игре сборная России уступила команде Канады. Таким образом, россияне завершили свое выступление на первенстве, а канадцы сыграют в полуфинале.
До этого победы в четвертьфиналах одержали сборные США и Германии.
Таким образом, в матчах 1/2 финала Канада встретится с США, а Финляндия – с командой Германии.
Полуфинальные игры пройдут в субботу, 5 июня. Первая встреча начнется в 14:15 по московскому времени, вторая – в 18:15.
На групповом этапе сборная России заняла первое место в группе A. Россияне набрали 17 очков в 7 встречах.