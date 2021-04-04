В Москве завершился весенний забег "Апрель"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве состоялся весенний забег "Апрель". Трасса в 5 километров была оборудована на территории спорткомплекса "Лужники", как сообщает ТАСС.

Организаторы рассказали, что в женском зачете победу одержала легкоатлетка Юлия Конякина. Она пробежала дистанцию за 16 минут 43 секунды.

"Сегодня первым среди мужчин прибежал Иван Панферов, который пробежал дистанцию и показал результат 14 минут 36 секунд", – добавили в оргкомитете.

Конякина – обладатель действующего рекорда забега "Апрель". В 2017 году она преодолела 5 километров за 16 минут 25 секунд. В мужском зачете рекордсменом является Ринас Ахмедов с результатом 14 минут 23 секунды.

По информации организаторов, в забеге приняли участие порядка 5 тысяч человек. Как рассказал директор "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов, к подготовке соревнования привлекли порядка 200 волонтеров.

В конце марта стало известно, что в парках Москвы возобновятся субботние забеги в рамках движения "Паркран". Начиная с 3 апреля пробежки будут проходить на территории 10 зон отдыха.

