В Москве завершился весенний забег "Апрель"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В Москве состоялся весенний забег "Апрель". Трасса в 5 километров была оборудована на территории спорткомплекса "Лужники", как сообщает ТАСС.
Организаторы рассказали, что в женском зачете победу одержала легкоатлетка Юлия Конякина. Она пробежала дистанцию за 16 минут 43 секунды.
"Сегодня первым среди мужчин прибежал Иван Панферов, который пробежал дистанцию и показал результат 14 минут 36 секунд", – добавили в оргкомитете.
Конякина – обладатель действующего рекорда забега "Апрель". В 2017 году она преодолела 5 километров за 16 минут 25 секунд. В мужском зачете рекордсменом является Ринас Ахмедов с результатом 14 минут 23 секунды.
По информации организаторов, в забеге приняли участие порядка 5 тысяч человек. Как рассказал директор "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов, к подготовке соревнования привлекли порядка 200 волонтеров.
В конце марта стало известно, что в парках Москвы возобновятся субботние забеги в рамках движения "Паркран". Начиная с 3 апреля пробежки будут проходить на территории 10 зон отдыха.
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