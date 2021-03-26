Субботние забеги в рамках движения "Паркран" возобновятся в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичных парках с 3 апреля возобновятся субботние забеги в рамках движения "Паркран", сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.
"В столичных парках возобновляются традиционные субботние забеги в рамках движения "Паркран". Принять в них участие можно будет на территории 10 зон отдыха начиная с 3 апреля. Пробежки организуют в соответствии с эпидемиологическими требованиями безопасности", – говорится в сообщении.
Забеги начнутся в 09:00. Пробежки будут проходить в парках "Ангарские пруды", "Кузьминки", "Северное Тушино", "Сокольники", "Фили", а также в Бабушкинском парке, ландшафтном парке "Митино", парке Дружбы, музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно".
Международное движение "Паркран" было основано в Великобритании в 2004 году. В настоящее время оно охватывает 22 страны. Первые пробежки в Москве движение провело в 2014 году в музее-заповеднике "Коломенское" и парке "Северное Тушино".
Ранее сообщалось, что 4 апреля в 10:00 в Москве пройдет забег "Апрель". В нем смогут принять участие бегуны старше 14 лет. Пятикилометровый маршрут пройдет вокруг Олимпийского комплекса по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Чтобы принять участие, нужно успеть зарегистрироваться до 25 марта на официальном сайте забега.
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