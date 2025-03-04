Бориса Спасского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает ТАСС.

Церемония прощания со Спасским состоялась 4 марта в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя. Затем гроб с телом был доставлен на кладбище. Федерация шахмат России (ФШР) организовала трансфер для желающих посетить похороны. Спасский похоронен на участке с номером 35.

Шахматист умер 27 февраля на 89-м году жизни. Президент ФШР Андрей Филатов назвал его смерть большой утратой для всех страны.

Спасский за карьеру принял участие в более чем 60 международных турнирах, одержав победу в 19 из них. В 1961 и 1973 годах он становился чемпионом СССР по шахматам, а в 1969 году завоевал титул чемпиона мира.

