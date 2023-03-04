Российский боксер Гассиев нокаутировал Балогуна и завоевал титул WBA Intercontinental

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майком Балогуном в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе, который проходил 3 марта в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Боксерская встреча закончилась уверенной победой россиянина нокаутом во втором раунде. Теперь Гассиев является обладателем чемпионского пояса WBA Intercontinental в тяжелом весе.

На счету российского боксера теперь 30 побед, 23 из которых нокаутом, и одно поражение. Для Майка Балогуна это поражение стало первым в его карьере, до этого в его активе было 20 побед, из них 15 нокаутом.

В феврале этого года российский боксер Василий Егоров завоевал золото на международном турнире в Марокко. В финале он победил действующего чемпиона Европы.

До этого Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда и остался чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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