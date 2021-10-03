Российские волейболисты завоевали серебро молодежного чемпионата мира

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В финальном матче чемпионата мира молодежная сборная России по волейболу проиграла команде Италии со счетом 3-0. Встреча состоялась в Италии. Третьей стала команда Польши.
До финала турнира россияне не потерпели ни одного поражения. Сборная Италии впервые выиграла молодежный чемпионат мира.
Российская команда является самой титулованной сборной чемпионатов мира. На турнире она побеждала шесть раз. Теперь у россиян три серебряные и две бронзовые медали.
Ранее стало известно, что соперниками российских волейболистов по группе A на домашнем чемпионате мира 2022 года станут сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.
Первый матч сборная России сыграет 26 августа против команды Туниса в Санкт-Петербурге. Остальные игры квартета пройдут в Москве.
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