"Зенит" выиграл у "Бенфики" в домашнем матче Лиги чемпионов

Фото: ФК "Зенит"/ТАСС/Вячеслав Евдоким

Петербургский "Зенит" обыграл португальский клуб "Бенфика" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом информирует РИА Новости.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:1. В составе "Зенита" отличились Артем Дзюба на 22-й минуте и Сердар Азмун на 78-й. Еще один гол в свои ворота забил игрок "Бенфики" Рубен Диаш. У португальцев забитым мячом отличился Рауль де Томас.

Добавляется, что "Зенит" впервые провел домашний матч Лиги чемпионов на новом стадионе на Крестовском острове.

После двух туров петербургская команда лидирует в группе, опережая французский "Лион" по дополнительным показателям. На один балл от "Зенита" отстает немецкий "Лейпциг", а "Бенфика" замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре команда с берегов Невы встретится в гостях с "Лейпцигом". Матч пройдет 23 октября. "Бенфика" в этот же день примет в Португалии "Лион".

Ранее "Зенит" потерпел поражение от "Локомотива" в матче РПЛ. В результате петербуржцы прервали серию из трех побед.