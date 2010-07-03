"Локомотив" уступил "Атлетико" в московском матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футболисты московского футбольного клуба "Локомотив" в домашнем матче проиграли испанскому "Атлетико" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла на стадионе "Локомотив" и завершилась со счетом 0:2. На игре присутствовали 27 тысяч 51 зритель. Забитыми мячами в составе испанской команды отметились Жоау Фелиш на 48-й минуте и Томас Парти на 58-й.

Кроме того, на 33-й минуте встречи полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов получил поврежение и был вынужден покинуть поле. Также на 82-й травмировался и Федор Смолов, вместо него в игру вступил Александр Коломейцев.

В следующем матче международного соревнования подопечные Юрия Семина сыграют в гостевом матче с "Ювентусом" во главе с лидером команды Криштиану Роналду. Матч пройдет 22 октября. Испанский "Атлетико" в этот же день сыграет на своем стадионе против немецкого "Байера".

Ранее в первом туре Лиги Чемпионов "Локомотив" одержал победу над немецким "Байером" со счетом 2:1, а "Атлетико" сыграл вничью с итальянским "Ювентусом".