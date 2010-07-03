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00:52

ЦСКА с разгромом проиграл болгарскому "Лудогорцу" в Лиге Европы

спорт

00:52

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Фото: ТАСС/Денис Тырин

Футболисты московского ЦСКА проиграли "Лудогорцу" со счетом 1:5 в гостевом матче первого тура Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В составе ЦСКА единственный гол на 11 минуте забил Игорь Дивеев. Для 19-летнего защитника забитый мяч стал дебютным в клубной карьере. В первом тайме больше голов не было – армейцы ушли на перерыв со счетом 1:0 в свою пользу.

Во втором тайме футболисты "Лудогорца" смогли забить пять мячей в ворота ЦСКА. Отличились Вандерсон, Йоди Лукоки и Клаудиу Кешеру. Итоговый счет – 1:5 в пользу болгарской команды.

В следующем туре ЦСКА сыграет с испанским "Эспаньолом" в Москве, а "Лудогорец" в гостях встретится с венгерским "Ференцварошем". Матчи пройдут 3 октября.

Ранее "Локомотив" сумел обыграть немецкий клуб "Байер" в гостевом матче Лиги Чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу московского клуба.

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