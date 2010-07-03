Футбольный эксперт выступил против возвращения Хиддинка в Россию

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Бывший тренер сборной России по футболу Михаил Гершкович прокомментировал увольнение голландского специалиста Гуса Хиддинка из сборной Китая для игроков младше 22 лет. По его словам, возвращаться в Россию, национальную команду которой он когда-то возглавлял, Хиддинку нет никакого смысла, передает ИА "НСН".

"Зачем ему приезжать в Россию? У нас сейчас очень хорошая работа идет, плеяда молодых тренеров, работают опытные специалисты. Что он здесь такого особенного сделал?" – сказал Гершкович.

Он добавил, что Хиддинк остается профессионалом высокого уровня, но "его время уже прошло", при этом на успешном для России Евро-2008 главную роль играл мощный состав, а не тренерская мысль.

За свою карьеру 72-летний Гус Хиддинк тренировал мадридский "Реал", лондонский "Челси", "ПСВ" из Эйндховена, турецкий "Фенербахче", а также сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции. Команду России голландец возглавлял с 2006-го по 2010 год. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы-2008 в Австрии и Швейцарии, уступив на стадии 1/2 испанцам со счетом 0:3.