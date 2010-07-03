Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

Фото: twitter.com/roadto2022

Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представлена в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

Логотип чемпионата мира был презентован на доме № 2 на улице Новый Арбат в 20:22. В Катаре эмблема была показана на гостиницах "Шератон" и "Торш", а также в Нью-Йорке, в Париже, Берлине, Лондоне, Мадриде, Милане, Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африке, Южной Корее, Мумбаи (Индия) и Турции, в Ливане, Кувейте, Омане, Иордании, Ираке, Тунисе, Алжире и Марокко.

Ранее стало известно, что компания NtechLab ведет переговоры с FIFA и Катаром по развертыванию российской технологии распознавания лиц во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Отмечается, что пилотный проект будет реализован до конца текущего года. Решения по результатам будет приниматься в начале 2020 года.

Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В нем традиционно примут участие 32 команды. Изначально предполагалось, что число участников соревнования будет расширено до 48.

