Российскую технологию распознавания лиц проверят для ЧМ-2022 в Катаре

Фото: AP/TASS/Anja Niedringhaus

Компания NtechLab ведет переговоры с FIFA и Катаром по развертыванию российской технологии распознавания лиц во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова гендиректора компании Александра Минина.

"Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте", – рассказал Минин.

Отмечается, что пилотный проект будет реализован до конца текущего года. Решения по результатам будет приниматься в начале 2020 года.

"У нас есть большие преимущества, так как мы распознаем лица вне зависимости от расовой принадлежности, плюс успешный опыт работы с FIFA на ЧМ в России", – заверил гендиректор NtechLab.

Ранее стало известно, что в ЧМ-2022 года традиционно примут участие 32 команды. Изначально предполагалось, что число участников соревнования будет расширено до 48.

Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.