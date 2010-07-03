Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции метро "Воробьевы горы" появилось 3D-изображение футбольного поля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

Собеседник агентства отметил, что изображение приурочено к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. По его словам, во время мундиаля метро стало основным перевозчиком болельщиков.

"Кроме того, символично, что недалеко от станции находится стадион "Лужники", который принял во время чемпионата семь матчей, в том числе финальный", – сказал собеседник агентства.

Объемное изображение открывает обзор на футбольную арену, игроков и трибуны болельщиков. Его размер составляет 4,5 на 6,7 метра.

Ранее Сергей Собянин предложил обсудить идею установки на Никольской улице памятного знака в честь ЧМ-2018. Никольская улица стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018. Матчи проходили в 11 российских городах.

