Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станции метро "Воробьевы горы" появилось 3D-изображение футбольного поля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.
Собеседник агентства отметил, что изображение приурочено к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. По его словам, во время мундиаля метро стало основным перевозчиком болельщиков.
"Кроме того, символично, что недалеко от станции находится стадион "Лужники", который принял во время чемпионата семь матчей, в том числе финальный", – сказал собеседник агентства.
Объемное изображение открывает обзор на футбольную арену, игроков и трибуны болельщиков. Его размер составляет 4,5 на 6,7 метра.
Ранее Сергей Собянин предложил обсудить идею установки на Никольской улице памятного знака в честь ЧМ-2018. Никольская улица стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018. Матчи проходили в 11 российских городах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.