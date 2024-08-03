Глава МОК Бах назвал соревнования по триатлону на Олимпиаде сенсационными

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал сенсационными олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена, сообщает РИА Новости.

"Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался", – заявил Бах.

Мужские соревнования, запланированные на 30 июля, перенесли на день из-за загрязнения воды. Причиной якобы тал дождь, прошедший в Париже 26 и 27 августа. До этого тренировочный заплыв триатлонистов на Играх, который должен был пройти утром 29 июля, отменили из-за загрязненной воды в Сене. По той же причине была отменена тренировка 28 июля.

По итогам прошедших в среду соревнований канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало на финише олимпийской дистанции. Неудовлетворение качеством воды в реке высказывала шведская триатлонистка Тильда Монссон. В свою очередь, испанская спортсменка Марьям Касильяс добавила, что организаторы Олимпиады не подумали о здоровье спортсменов, а были обеспокоены своим имиджем.

Мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант.

Сена была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием кишечной палочки и других патогенных бактерий. Мэрия Парижа сообщила, что ради соревнований было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро.

