Международный союз велосипедистов допустил россиян до соревнований

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Международный союз велосипедистов решил допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

"Разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией", – говорится в заявлении.

Отмечается, что для получения соответствующего статуса спортсменам потребуется обратиться в Международный союз велосипедистов. Они должны будут отказаться от использования флагов, гимнов и другой символики своих стран, также они не должны быть замечены в поддержке действий РФ на Украине. Если все требования удовлетворены, то начать участвовать в соревнованиях можно будет уже с 1 июня этого года.

Участие в соревнованиях команд из России и Белоруссии по-прежнему запрещено. Также сохраняется запрет на проведение спортивных мероприятий под эгидой Международного союза велосипедистов на территории указанных стран.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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