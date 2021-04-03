Макгрегор проведет следующий бой в UFC 10 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) ирландец Конор Макгрегор проведет 10 июля. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Бой назначен. 10 июля вы увидите, кто такой Мак. Абсолютное уничтожение", – сообщил он.

Также известно, что контракт на третий бой с Макгрегором подписал американец Дастин Пуарье.

В главном поединке турнира UFC 257 в январе Пуарье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. До этого в 2014 году в бою между данными соперниками победу одержал ирландец.