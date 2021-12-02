Полузащитник сборной Дании по футболу Эриксен вернулся к тренировкам

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Полузащитник сборной Дании по футболу, а также миланского клуба "Интернационале" Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам. Об этом сообщает Sky Sports.

Уточняется, что в настоящее время спортсмен тренируется по индивидуальной программе в составе своей бывшей команды, датского клуба "Оденсе".

Эриксен потерял сознание и упал на поле в конце первого тайма матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы. Полузащитнику оказали помощь прямо на стадионе. Когда его состояние стабилизировалось, футболиста перевезли в госпиталь.

Позже стало известно, что у спортсмена произошла остановка сердца, из-за чего в больнице ему установили кардиостимулятор.



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