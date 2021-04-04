Игрок молодежной команды "Знамя труда" умер во время матча

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Футболист молодежной команды "Знамя Труда" из Орехово-Зуево скончался во время футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"4 апреля произошла трагедия – футболист молодежной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров умер во время матча", – говорится в сообщении.

По известным данным, 18-летний игрок умер во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Он вышел на поле во время второго тайма, а спустя пять минут ему стало плохо. Первую помощь ему пытались оказать прямо на поле тренер и врач команды. Затем подъехали медики и реанимобиль.

Предварительным диагнозом врачи назвали аневризму. Официального медзаключения пока нет.