Болельщик выбежал на поле во время матча РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Болельщик выбежал на поле во втором тайме матча чемпионата России по футболу между столичными клубами "Спартак" и "Локомотив".

Инцидент произошел на 60-й минуте игры, которая проходила на стадионе "Открытие Арена". Оказавшись на поле, футбольный фанат бросился в сторону полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Однако стюарды остановили нарушителя и быстро увели его.

Это уже не первый подобный случай в матчах с участием "Спартака". 29 ноября во втором тайме матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом" агрессивно настроенный болельщик московского клуба подбежал к Глушакову и ударил его. Нарушителя задержали. Против него возбудили дело об административном правонарушении.

Впоследствии суд арестовал болельщика на десять суток. Ему также запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

2 декабря "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. По результатам игры "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице ЧР. "Локомотив" оказался на пятой позиции.