Болельщик выбежал на поле во время матча РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом"

02 декабря 2018, 22:51
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Болельщик выбежал на поле во втором тайме матча чемпионата России по футболу между столичными клубами "Спартак" и "Локомотив".
Инцидент произошел на 60-й минуте игры, которая проходила на стадионе "Открытие Арена". Оказавшись на поле, футбольный фанат бросился в сторону полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Однако стюарды остановили нарушителя и быстро увели его.
Это уже не первый подобный случай в матчах с участием "Спартака". 29 ноября во втором тайме матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом" агрессивно настроенный болельщик московского клуба подбежал к Глушакову и ударил его. Нарушителя задержали. Против него возбудили дело об административном правонарушении.
Впоследствии суд арестовал болельщика на десять суток. Ему также запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет.
2 декабря "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. По результатам игры "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице ЧР. "Локомотив" оказался на пятой позиции.
Фанат "Спартака" выбежал на поле во время матча с "Локомотивом"
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