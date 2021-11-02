Матч "Динамо" – "Краснодар" могут перенести из-за требований столичного Роспотребнадзора

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Матч 14–го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Краснодаром могут перенести из-за требований столичного Роспотребнадзора. Окончательное решение будет принято после разъяснения от от Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. Об этом заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.
"По предстоящему матчу с "Краснодаром" ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у "Динамо" есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей", – цитирует Пивоварова пресс-служба "Динамо".
Гендиректор отметил, что за разъяснениями клуб обратился в РФС и РПЛ.
"Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры", – заключил Пивоваров.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в период нерабочих дней с 30 по 7 ноября в России продолжат проводить спортивные соревнования, однако формат допуска зрителей в зал может отличаться в зависимости от ограничений, установленных в регионе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: