Матч "Динамо" – "Краснодар" могут перенести из-за требований столичного Роспотребнадзора

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Матч 14–го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Краснодаром могут перенести из-за требований столичного Роспотребнадзора. Окончательное решение будет принято после разъяснения от от Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. Об этом заявил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"По предстоящему матчу с "Краснодаром" ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у "Динамо" есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей", – цитирует Пивоварова пресс-служба "Динамо".

Гендиректор отметил, что за разъяснениями клуб обратился в РФС и РПЛ.

"Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры", – заключил Пивоваров.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в период нерабочих дней с 30 по 7 ноября в России продолжат проводить спортивные соревнования, однако формат допуска зрителей в зал может отличаться в зависимости от ограничений, установленных в регионе.

