Российского голкипера признали лучшим вратарем октября в Американской хоккейной лиге

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Российский голкипер Игорь Шестеркин назван лучшим вратарем в октябре в Американской хоккейной лиге. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в Twitter.

Шестеркин подписал контракт новичка с клубом из Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" в мае. В сентябре российский игрок был переведен в фарм-клуб команды под названием "Хартфорд Вулф Пэк", который играет в Американской хоккейной лиге.

В октябре российский голкипер сыграл в шести встречах, в пяти из которых его команда добилась победы. В одном из матчей Шестеркин сыграл "на ноль".

В прошлом сезоне 23-летний российский вратарь играл за петербургский клуб "СКА". Голкипер провел 38 матчей. В десяти из них ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее российский хоккеист Евгений Малкин получил травму. О ее серьезности пока неизвестно.