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16:51

В НХЛ определились с наказанием для Кузнецова – СМИ

спорт

16:51

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Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов будет отстранен не более чем на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина, сообщает издание The Washington Post.

В ближайшее время лига сделает официальное заявление.

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года. В мае в Сети появилось видео, где хоккеист запечатлен рядом с белым порошком. Тогда нападающий заявил, что никогда не употреблял запрещенных веществ. 26 мая у Кузнецова взяли пробы для допинг-теста, который спортсмен не прошел.

Дисквалификация распространяется на все турниры, которые проводит IIHF, в том числе на чемпионаты мира и на Олимпиаду. На выступления форварда в матчах НХЛ дисквалификация IIHF не влияет, так как лига не подчиняется решениям международной федерации.

Кроме того, Кузнецов вернет бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею, который проходил в Словакии.

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