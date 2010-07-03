Китайских спортсменок заподозрили в том, что они мужчины

13:37
13:37
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Фото: facebook.com/PeoplesDaily
На чемпионате Китая по легкой атлетике разразился скандал – спортсменок Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань заподозрили в скрываемой принадлежности к мужскому полу, передает издание People's Daily.
В Дацине легкоатлетки выиграли забег на 400 метров (первое место у Ляо, второе у Тун) с двухсекундным отрывом от ближайших соперников. При этом месяц назад девушки так же уверенно выиграли эстафету 4х400 метров.
В китайских соцсетях болельщики начали ставить под сомнение факт того, что Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань действительно являются женщинами, – дело было не только в выдающихся спортивных показателях, но также во внешности и голосах атлеток.
Китайской федерации даже пришлось выступить с официальным заявлением, в котором подчеркивалось, что обе бегуньи – действительно женщины. Пользователи Сети выдвигают две основные теории относительно их необычных физических данных – последствия приема гормональных препаратов и генетическая интерсексуальность.
Обеим девушкам по 24 года. На эстафетном чемпионате мира-2019 они заняли 12-е место (4-е в финале B).
Ранее в Берлине суд поддержал отказ государственного кафедрального хора мальчиков принять в свои ряды 9-летнюю девочку. Суд постановил, что в данном случае речь не идет о дискриминации по гендерному признаку, а звучание хора важнее личных интересов истицы, поэтому хор вправе не принимать ее. Иск в административный суд Берлина подала мать девочки. Она утверждала, что приемная комиссия отнеслась к ее дочери предвзято, нарушив ее права на равные возможности.
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