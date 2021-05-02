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Спорт

08:16

Россия разгромила Чехию на юниорском чемпионате мира

спорт

Фото: hockey.tv

Сборная России разгромила команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости.

Команды встретились на групповом этапе турнира. Матч завершился со счетом 11:1 в пользу российских юниоров – хет-триком отметился Матвей Мичков (лидирует в списке лучших спайперов первенства), по дублю у Федора Свечкова и Прохора Полтапова.

По одной шайбе провели Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Данила Юров и Дмитрий Кателевский.

Как сообщили в Федерации хоккея России, для отечественной сборной победа стала крупнейшей в играх с чехами на юниорских чемпионатах мира.

Сборная России занимает первое место в группе, набрав 9 очков. Юниоры досрочно оформили выход в четвертьфинал.

На старте турнира российские юниоры обыграли сборную США, причем по ходу встречи проигрывая 1:5. В итоге матч завершился в овертайме со счетом 6:5 в пользу сборной РФ.

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