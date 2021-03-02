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Москва 24

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Спорт

18:10

Стали известны даты тура кубка Европы по футболу в Петербурге и Москве

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тур кубка Европы по футболу пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, а 24 мая – в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Сам чемпионат Европы, сохранивший прошлогоднее название Евро-2020, пройдет всего в 12 городах Европы. Среди них оказался Санкт-Петербург, в котором чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Кубок, вручаемый победителю чемпионата Европы, уже прибыл в Санкт-Петербург. 2 и 3 марта на стадионе на Крестовском острове пройдут различные мероприятия: фотосессия, встреча с волонтерами. Все это будет посвящено 100 дням, оставшимся до старта Евро-2020.

Ранее сообщалось, что для поездок на матчи чемпионата Европы болельщикам могут разрешить пересечение границ.

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