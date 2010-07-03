"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов"

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Столичный "Локомотив" не сумел на своем поле обыграть самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Гости вышли вперед на 19-й минуте, мяч забил Джано Ананиндзе. Спустя четыре минуты Антон Миранчук восстановил статус-кво.

В начале второго тайма игрок "Крыльев" Агустин Рохель за минуту заработал две желтых карточки и покинул поле. Вскоре Антон Миранчук вывел "Локомотив" вперед, оформив дубль.

Тем не менее столичный клуб не сумел удержать победный счет. На 69-й минуте Рамиль Шейдаев отправил в ворота "Локомотива" второй мяч. Встречу команды доигрывали в равных состав – на 73-й минуте с поля был удален полузащитник "железнодорожников" Игорь Денисов.

Ранее столичный ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу". Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу "оружейников".