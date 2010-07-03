Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:12

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов"

спорт

19:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный "Локомотив" не сумел на своем поле обыграть самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Гости вышли вперед на 19-й минуте, мяч забил Джано Ананиндзе. Спустя четыре минуты Антон Миранчук восстановил статус-кво.

В начале второго тайма игрок "Крыльев" Агустин Рохель за минуту заработал две желтых карточки и покинул поле. Вскоре Антон Миранчук вывел "Локомотив" вперед, оформив дубль.

Тем не менее столичный клуб не сумел удержать победный счет. На 69-й минуте Рамиль Шейдаев отправил в ворота "Локомотива" второй мяч. Встречу команды доигрывали в равных состав – на 73-й минуте с поля был удален полузащитник "железнодорожников" Игорь Денисов.

Ранее столичный ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу". Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:0 в пользу "оружейников".

спорт

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика