ЦСКА проиграл "Арсеналу" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Денис Тырин

ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "оружейников".

Матч проходил на нейтральном поле в Грозном, поскольку газон на домашнем стадионе "Арсенала" был признан травмоопасным.

Номинальные хозяева поля открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился Лука Джорджевич. Удвоил преимущество "Арсенала" за две минуты до финального свистка Эванс Кангва.

ЦСКА после 18 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В активе столичного клуба 30 очков.

"Армейцев" может потеснить московский "Спартак". "Красно-белые" в случае победы над "Краснодаром" опередят ЦСКА на одно очко. Встреча между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет в воскресенье, 3 марта.

