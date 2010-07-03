"Лужники" прошли проверку на качество

Стадион "Лужники" готов к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), газон стадиона находится в хорошем состоянии. Об этом РИА Новости рассказала сотрудник пресс-службы арены Юлия Журкина.
Она отметила, что проверка газона на стадионе была инициирована РПЛ. Руководство лиги рассматривает возможность проведения в "Лужниках" матча 19-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком". Журкина добавила, что, по предварительным данным, газон стадиона прошел проверку.
"Лужники" готовы принять любой матч в полном объеме", — резюмировала собеседница агентства.
Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится 10 марта. Встреча должна была пройти на стадионе в Петровском парке, однако газон арены был признан травмоопасным. В этой связи было принято решение провести встречу на другом стадионе.
Ранее с аналогичной проблемой столкнулся тульский "Арсенал". Специалисты установили, что газон на домашнем стадионе клуба находится в неудовлетворительным состоянии. В результате матч против столичного ЦСКА был перенесен в Грозный. Встреча пройдет 2 марта.
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