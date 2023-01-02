Церемония прощания с Пеле началась в Бразилии

Фото: AP Photo/Marcelo Chello

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле началась в Бразилии. Об этом пишет интернет-издание G1.

Она проходит на стадионе "Сантос" в одноименном городе бразильского штата Сан-Паулу. Уточняется, что здесь Пеле забил один из лучших своих голов. Множество фанатов пришли, чтобы попрощаться с легендой, поэтому на стадионе образовалась очередь.

В материале отмечается, что похороны спортсмена должны состояться 3 января. Перед этим гроб с телом пронесут по улицам города.

Кроме того, сам бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва может прийти на похороны футболиста.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно 29 декабря. Согласно документу о смерти, он умер в 15:27 из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.

Полное имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Это единственный в истории футболист, трижды ставший чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Пеле был лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии – на его счету 77 голов в 92 матчах.

На протяжении 18 лет он представлял бразильский "Сантос", после этого еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", завершив карьеру в 1977 году.

В Бразилии прощаются с королем футбола Пеле

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