Нападающий ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заразился коронавирусом. Тест на COVID-19 аргентинского спортсмена дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе ПСЖ.
Помимо Месси, коронавирус подтвердился еще у трех игроков французского клуба: Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. В пресс-службе команды отмечают, что все заболевшие спортсмены соблюдают режим самоизоляции.
Уточняется, что бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы. До 9 января он проходит курс лечения в Бразилии. Возвращение спортсмена к тренировкам ожидается через три недели.
В понедельник, 3 февраля, "Пари Сен-Жермен" предстоит сыграть против "Ванна" в матче 1/16 финала Кубка Франции.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен находится на изоляции в Испании с легкими симптомами COVID-19. Из-за болезни Рублев не сможет принять участие в турнире ATP Cup в Сиднее (1–9 января), а также в Открытом чемпионате Австралии (17–30 января).
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