Евгений Архипов избран президентом Федерации каноэ России

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Бывшего главу Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова избрали на должность президента Федерации каноэ России, передает ТАСС.

За Архипова отдали голоса 30 делегатов, за олимпийского чемпиона 2012 года Юрия Постригая проголосовали 11 человек.

Российская Федерация каноэ была создана 1 декабря в результате объединения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России.

Ранее главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили переизбрали на пост президента организации. Решение о переизбрании Мамиашвили было принято на отчетно-выборной конференции ФСБР, которая прошла в четверг, 21 ноября, в Москве. Действующий глава организации был единственным кандидатом.