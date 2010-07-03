"Спартак" проиграл "Зениту" из-за автогола

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Спартак" проиграл "зениту" в матче 18-го тура Чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в свои ворота на 21-й минуте забил защитник красно-белых Илья Кутепов. С 49-й минуты питерцы играли в меньшинстве из-за удаления Магомеда Оздоева.

Ранее "Локомотив" на своем поле уступил "Динамо" – 1:2. В составе бело-голубых дважды отличился Максимилиан Филипп, за "Локо" забил Алексей Миранчук.