"Зенит" победил "Лион" в ЛЧ. У петербуржцев все еще есть шансы на плей-офф

27 ноября петербургский "Зенит" в предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над французским "Лионом". Встреча завершилась со счетом 2:0. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как петербуржцы вновь вернули надежду на плей-офф ЛЧ.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" за последний месяц показал себя не лучшим образом. Во внутреннем чемпионате все складывалось не слишком удачно – не в контексте турнирных раскладов, конечно, там как раз-таки все было в порядке, а в контексте игры. Что касается Лиги чемпионов, то здесь ситуация выглядела еще грустнее – "Зенит" дважды подряд проиграл немецкому "Лейпцигу", хотя до этого претендовал на то, чтобы выходить из группы с первого места. Во всяком случае, так казалось после ничьей с "Лионом" и победы над "Бенфикой". И встречи с командой Юлиана Нагельсманна сильно подпортили планы Сергея Семака.

Несмотря на это, шансы исправить турнирное положение и выйти в плей-офф у "Зенита" сохранились. Нужно было только обыграть "Лион" или "Бенфику", а лучше и тех и других. Первым на очереди оказался французский клуб. Перед встречей с "Зенитом" лионцы остались без главной своей звезды – капитана клуба Мемфиса Депая, который пропускал игру из-за травмы.Хозяева сразу же после стартового свистка включили турбо-режим. Первые 15 минут команда Сергея Семака доминировала и создала как минимум три опасных момента.

Но затем "Лион" перехватил инициативу и едва не забил сам. Особенно близко были французы к голу, когда Бертран Траоре с фланга прострелил в штрафную, а Магомед Оздоев чуть не срезал мяч в свои ворота. Выручил Михаил Кержаков, который бросился в ноги Жеффу Рен-Аделеду, рванувшему на добивание. Петербуржцы после этого момента вернули бразды правления и тут же организовали голевую ситуацию: мог забивать Далер Кузяев, но снаряд прошел выше ворот. А спустя десять минут все тот же Кузяев сделал великолепный заброс на Сердара Азмуна – иранец вылетел один на один с голкипером "Лиона", но угодил в перекладину.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Тем не менее перед перерывом "Зенит" открыл счет: после углового отличился Артем Дзюба. Во втором тайме хозяева прилично подсдали. Французы начали давить, зажали "Зенит" рядом в его штрафной, из-за чего петербургская команда стала чаще ошибаться. Но "Лион" так и не смог забить. Зато это смогли сделать сине-бело-голубые в конце встречи, удвоив счет матча. На 84-й минуте Александр Ерохин с фланга подал в центр, Юрий Жирков скатил на Магомеда Оздоева, а тот пробил – мяч после рикошета пролетел мимо голкипера гостей. Таким образом, "Зенит" довел поединок до уверенной победы над "Лионом" и вернул надежду на евровесну.

В матче в Лейпциге, который стартовал после игры в Петербурге, решалось, получится ли у команды Сергея Семака закрыть вопросы в турнирной таблице прямо сегодня. Это могло произойти только в одном случае – поражении "Бенфики". Однако португальцы не собирались быть в роли спойлеров и вели уже после 20-й минуты. После того, как прошло две трети игры, "орлы" и вовсе имели преимущество в два мяча. Но "Лейпциг" тоже не думал сдаваться и откладывать свои планы на выход в плей-офф в долгий ящик. "Быки" умудрились дожать "Бенфику" и сыграть вничью, сравняв счет на 96-й минуте.

Благодаря этому "Зениту" будет гораздо проще рассчитывать на весну в еврокубках. В случае проигрыша "Лиона" или ничьей при победе сине-бело-голубых в игре с "Бенфикой" петербургский клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Для того, чтобы попасть в Лигу Европы, "Зениту" достаточно не проиграть португальцам, независимо от результатов параллельного матча. В любом случае у команды Сергея Семака есть вполне реальные, а не математические шансы на участие в весенней европейской кампании. Осталось воплотить эти шансы в жизнь. "Зенит" может и должен это делать. Потому что пока именно Петербург – главная надежда России в еврокубках.