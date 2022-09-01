Хоккеисты ЦСКА обыграли "Металлург" и стали обладателями Кубка Открытия

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Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в матче за Кубок Открытия Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом".

Встреча состоялась в "ЦСКА-Арене" и завершилась со счетом 6:2.

Шайбы в московской команде забросили Михаил Григоренко (на 21-й и 44-й минутах), Павел Карнаухов (на 27-й минуте), Семен Панкратов (на 28-й минуте), Сергей Плотников (на 38-й минуте) и Данил Юртайкин (на 39-й минуте).

Ранее сообщалось, что ЦСКА выиграл кубок мэра Москвы, обыграв пекинскую команду "Куньлунь Ред Стар". Матч состоялся на арене "Мегаспорт" в Москве. Игра завершилась со счетом 4:1.

Шайбы в столичной команде забросили Виталий Абрамов (на 16-й минуте), Андрей Светлаков (на 22-й минуте), Максим Соркин (на 38-й минуте) и Павел Карнаухов (на 41-й минуте).

