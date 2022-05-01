ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче чемпионата России по футболу

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Грозненский "Ахмат" одержал победу над столичным ЦСКА в 27-м туре чемпионата России по футболу и прервал безвыигрышную серию, составившую семь игр.

Матч состоялся в Грозном и закончился со счетом 2:0 в пользу "Ахмата". Голы удалось оформить Даниилу Уткину и Бернарду Берише.

Столичный ФК упустил возможность вернуться на третье место в таблице РПЛ, игроки с 47 очками следуют четвертыми, "Ахмат", набрав 35 очков, поднялся на восьмое место, обогнав "Ростов" и "Спартак".

В следующем туре 7 мая ЦСКА встретится с "Сочи", а "Ахмат" в тот же день на выезде сыграет с "Нижним Новгородом".

Ранее столичный футбольный клуб "Спартак" выиграл у самарских "Крыльев Советов" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, тем самым одержав первую победу после 100-летия клуба. Игра состоялась в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". У самарцев гол оформил Юрий Горшков. В составе столичного ФК отличился Александр Соболев.