Латвия запретила национальным сборным соревноваться с россиянами и белорусами

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Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, запрещающие сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Об этом сообщается на сайте парламента.

Поправками запрещается участвовать даже в тех соревнованиях, где спортсмены из РФ и Белоруссии будут выступать в нейтральном статусе. Более того, новые правила предусматривают запрет на организацию соревнований Латвией по командным видам спорта, если в них участвуют сборные РФ или Белоруссии.

"Это означает, что если будет решено, что сборная Латвии должна сыграть с Россией или Беларусью, то международные спортивные организации должны будут соблюдать латвийское законодательство", – пояснил председатель подкомитета по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис.

Ранее стало известно, что в программу Игр БРИКС, которые будут организованы этим летом в Казани, войдут порядка 29 видов спорта. К участию в них уже пригласили атлетов из Белоруссии.



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