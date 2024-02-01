01 февраля, 15:15Спорт
Латвия запретила национальным сборным соревноваться с россиянами и белорусами
Фото: 123RF/richdidrik
Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, запрещающие сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Об этом сообщается на сайте парламента.
Поправками запрещается участвовать даже в тех соревнованиях, где спортсмены из РФ и Белоруссии будут выступать в нейтральном статусе. Более того, новые правила предусматривают запрет на организацию соревнований Латвией по командным видам спорта, если в них участвуют сборные РФ или Белоруссии.
"Это означает, что если будет решено, что сборная Латвии должна сыграть с Россией или Беларусью, то международные спортивные организации должны будут соблюдать латвийское законодательство", – пояснил председатель подкомитета по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис.
Ранее стало известно, что в программу Игр БРИКС, которые будут организованы этим летом в Казани, войдут порядка 29 видов спорта. К участию в них уже пригласили атлетов из Белоруссии.
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