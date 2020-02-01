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Спорт

05:13

ЦСКА подписал контракт с 17-летним защитником "Крыльев"

спорт

Фото: pfc-cska.com

Московский ЦСКА заключил контракт с защитником Никитой Котиным, сообщает официальный сайт армейцев.

Ранее 17-летний футболист выступал в составе самарских "Крыльев Советов". Соглашение с Котиным рассчитано на 3,5 года. В ЦСКА он получил 13-й игровой номер.

Как пишет "Вечерняя Москва", Котин отправится вместе с командой на сбор в Испанию. По данным "Чемпионата", за игрока столичный клуб заплатил около 130 тысяч евро.

Котин принял участие в 17 матчах молодежного первенства России и забил один гол.

Московский "Спартак" ранее взял в аренду до конца сезона нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

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